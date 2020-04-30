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Володин попросил проверить закупку масок по 425 рублей в Саратовской области

Володин попросил проверить закупку масок по 425 рублей в Саратовской областиФото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, родившийся в Саратовской области, обратился к прокурору региона с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок стоимостью 425 рублей за одно изделие. Об этом сообщается на странице «Володин.Саратов», посвященной его проектам, в Instagram.

Как пишет РИА Новости, ранее учреждение «Саратовский аптечный склад», подведомственное Минздраву, закупило у подмосковной фирмы «Сигмафарм» 28 тысяч китайских масок, защитных костюмов и очков на общую сумму 43,36 миллиона рублей.

Такая цена «вызвала возмущение и негодование у жителей», сказано в сообщении на странице в Instagram. В публикации отмечается, что Володин взял ситуацию под личный контроль.

Ранее Минздрав и Минпромторг подтвердили нехватку средств индивидуальной защиты у медиков в регионах. Медработникам рекомендовали сократить общение с зараженными коронавирусом и экономить маски. Как заявили в Госдуме, Минпромторг «привел очень обнадеживающие данные», согласно которым производство средств защиты для врачей нарастает.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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