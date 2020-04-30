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ВОЗ назвала условия, при которых начнут ослаблять ограничительные меры в России

ВОЗ назвала условия, при которых начнут ослаблять ограничительные меры в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович назвала условия, при которых в России могут начать снимать ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщило РБК.

Если количество случаев заболевания COVID-19 начнет снижаться, то можно начать говорить об ослаблении принятых мер.

По мнению Мелиты Вуйнович, ближайшие две недели будут чуть ли не самыми важными в борьбе с инфекцией. Если за это время удастся снизить число заражаемых, то с 12 мая начнут постепенно выводить страну из режима самоизоляции.

Также представитель ВОЗ отметила, что подготовлен список критериев, которым надо будет руководствоваться при снятии ограничительных мер.

, - уточнила Вуйнович.

Она рассказала, что до сих пор неизвестно возможно ли повторно заразиться COVID-19. Поэтому даже те, кто переболел коронавирусом, должны очень тщательно соблюдать предписанные меры.

Представитель ВОЗ выразила свое недовольство заболевшими гражданами, которые не соблюдают режим самоизоляции и ставят под угрозу не только свое здоровье, но и чужое. По ее мнению, ситуация начнет становится благоприятной тогда, когда люди начнут заботиться как о себе, так и о других.

В заключении Мелита Вуйнович отметила, что у российских жителей хороший иммунитет и здоровье. Благодаря своевременным действиям здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора, в стране удается избегать массовых тяжелых течений заболевания.

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По материалам: u-f.ru

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