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Жители Японии требуют выгнать Евгению Медведеву из страны

Жители Японии требуют выгнать Евгению Медведеву из страны
27 апреля фигуристка прибыли в японский город Хатинохе, где сразу приступила к тренировкам на ледовой арене, несмотря на строгий режим самоизоляции. Это не понравилось местным жителям, которые обратились с жалобой в российское посольство.

Примечательно, что в Страну восходящего солнца Евгения приехала без своего наставника — канадского тренера Брайана Орсера. В Японии фигуристка должна была выступить в ледовом шоу, но его отменили из-за пандемии коронавируса. Сейчас Медведева ведет практически привычный образ жизни: преспокойно гуляет по городу и не отказывает себе в шопинге.

«Представительница вашей страны Евгения Медведева проскользнула в Японию перед запретом въезда. Она прибыла сюда для участия в шоу Prism on Ice (Sailor Moon). Можно было предположить, что шоу будет отменено. В месте ее базирования возникли жизненные неудобства. Она прибыла в Хатинохе, где была замечена за шопингом в супермаркете. Как можно позволить себе снимать каток и идти тренироваться в чужой стране. Все японцы разозлены ее действиями. Заберите ее обратно в Россию!» — негодуют пользователи Сети.



Сама спортсменка пока не прокомментировала негатив в свой адрес. В личном блоге она предпочитает делиться более позитивными вещами.

А недавно Медведева призывала остальных спортсменов по возможности помогать больницам в борьбе со вспышкой опасного заболевания. 

«Дорогие спортсмены, давайте поможем оснастить региональные больницы всем необходимым: оборудованием для выполнения биохимического анализа крови, дезинфекторами, костюмами, респираторами, расходниками для искусственной вентиляции легких. Врачи — герои, и сейчас как никогда им нужна поддержка тех, кого поддерживали миллионы болельщиков», — подчеркивала 20-летняя фигуристка. 

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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