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66-летний Андрей Макаревич женился в четвертый раз

66-летний Андрей Макаревич женился в четвертый раз
После очередного развода певец не оставил надежды встретить вторую половинку. Недавно Макаревич признался, что не просто влюбился, но и решил связать себя узами брака с избранницей.

66-летний Андрей Макаревич вновь сыграл свадьбу. На этот раз музыкант предпочел скрывать невесту от любопытных глаз. По словам лидера рок-группы «Машина времени», бракосочетание — это мероприятие не для публики, а для двоих влюбленных и их близких. Макаревич убежден, у него по-настоящему счастливая судьба и новые отношение — прямое тому доказательство. 

«Свезло дураку. Я женился недавно... Я очень не люблю, когда начинают делать пиар из своей личной жизни», — сказал народный артист РФ в интервью «Радио Свобода».

Напомним, что этот брак стал четвертым в жизни музыканта. Отношения с предыдущими тремя экс-супругами, самые длительные из которых были в течение семи лет, не сложились по разным причинам. Однако, как истинный романтик, Макаревич не отчаивался и сумел найти даму сердца. Имя любимой женщины артист раскрывать также не планирует.


Известно, что у Макаревича есть трое детей от предыдущих избранниц: сын и две дочери. Наследник артиста решил пойти по стопам знаменитого отца и занялся музыкой с раннего возраста. Кроме того, Иван Макаревич закончил школу-студию МХАТ, а также учился в Российской академии театрального искусства. Все дети музыканта уже давно достигли совершеннолетия, что позволило отцу заняться собственной личной жизнью.

Фото: Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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