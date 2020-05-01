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7 способностей, которые выдают в женщине скрытую ведьму

7 способностей, которые выдают в женщине скрытую ведьму

Ведьмы не исчезли в глубине веков: они по-прежнему живут среди нас. Правда, некоторые колдуньи даже не подозревают о том, что обладают тайными способностями. Предлагаем узнать, как распознать ведьму среди людей.

Многие люди обладают сверхъестественными способностями. В современном мире можно даже встретить кровную ведьму. Звучит, конечно, ужасающе, однако с первого взгляда вряд ли можно понять, с кем вы имеете дело. Многие ведьмы и сами не подозревают, что наделены каким-то мистическим даром. Они просто живут обычной жизнью, но иногда попадают в необычные ситуации. Редакция сайта dailyhoro.ru предлагает 7 характерных признаков, которые помогут распознать в женщине ведьму. Причем не стоит зацикливаться на всех из них, достаточно увидеть хотя бы несколько.


1. Гипнотический взгляд и безмолвное подчинение

Самый главный признак ведьмы — гипнотический взгляд. У нее он особенный: завораживающий и проницательный. Смотреть ведьме в глаза долго не получается. Человек под ее взглядом начинает нервничать и суетиться так, словно из него выпытывают все сокровенные тайны. Ведьма обладает большой привлекательностью и невероятной внутренней силой, которая подчиняет себе живых существ.

2. «Ведьмины» метки на теле

Женщина-ведьма отмечена с самого рождения. Родинки на лице, необычные отметины на теле, родимые пятна странной формы — все это знаки, выдающие ведьминскую силу. А уж если «ведьмины» метки есть и на теле мамы, бабушки или прабабушки, то это точно верный признак того, что дар перешел по наследству.



3. Ориентирование по незнакомой местности

Некоторые женщины имеют уникальную способность — ориентироваться по незнакомой местности так, будто в них встроен навигатор. Заплутав, ведьма всегда найдет дорогу, прислушавшись к интуиции. И что удивительно, внутренний компас всегда выведет ее в нужное место. Причем если задать ведьме вопрос, почему она решила пойти именно так», ответ будет банален — «так подсказало сердце». Экстрасенсы утверждают, что не сердце, в древние магические способности и связь с высшими силами.

4. Материализация мыслей

Ведьма всегда получает то, что хочет. Любое ее желание рано или поздно исполняется. Дело в том, что через поколения ей передается дар устанавливать тесный контакт с высшими силами.

5. Умение управлять другими людьми


Оскорбив женщину-ведьму, можно нарваться на большие проблемы. Такая женщина наделена огромной силой, которую порой даже не осознает, поэтому может просто не рассчитать «удар» и безжалостно наказать обидчика. Конфликт с ведьмой всегда сопровождается накалом эмоций, но даже если она выпустит пар, это не гарантирует того, что недоброжелателя не настигнет кара. Подобное происходит неосознанно и не поддается ее контролю.

6. Вещие сны

Ведьма видит, слышит и чувствует намного больше и лучше, чем окружающие люди. Ей часто снятся вещие сны, через которые она видит будущее, предсказывает судьбу. Порой такой дар пугает даже ее саму, ведь любой вещий сон сбывается.

7. Ясновидение

Дар предсказания в большинстве своем шокирует не только окружающих, но и саму носительницу ведьминской силы. Иногда он проявляется очень явно: допустим, женщина чувствует, что должно произойти какое-то событие и через некоторое время это происходит. Но бывает и так, что непонятная тревога терзает душу, и женщина не может понять, что ее мучает. А когда событие происходит, становится понятно, что пытались ей донести высшие силы.

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По материалам: dailyhoro.ru

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