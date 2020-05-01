96 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

96 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в России за сутки. Об этом сообщает московский оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Всего с начала эпидемии умерли 1169 человек.

За последние сутки в России подтверждено 7933 новых случая коронавируса во всех 85 регионах. Больше всего новых случаев — в Москве (3561), Московской области (797), Санкт-Петербурге (349), Свердловской области (232) и Нижегородской области (179).

Выздоровел за сутки 1601 пациент, всего их — 13 220.

Ранее сообщалось, что в Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число скончавшихся в столице пациентов выросло до 658.