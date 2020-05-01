Айза Анохина мучается от ужасных последствий пластики

Анастасия Иванова

Звезда шоу «Любовь на выживание» сделала пластическую операцию на лице. Теледива подтянула брови и лоб, хвастаясь, что на долгое время сможет отказаться от уколов красоты. Однако теперь Анохина не рада экспериментам, ведь теперь она мучается от боли.

35-летняя Айза Анохина не скрывает, что любит обращаться за помощью к пластическим хирургам. Однако недавняя манипуляция на лице заставила теледиву серьезно забеспокоиться. «Мне что-то это тяжело дается, — жаловалась она в сторис. — Ну, зато, премия «Дура года» достается мне. И без того жить тяжко, так еще и операцию надо было сделать. Первые три дня нарастет отек, а потом уже дет на убывание. Но у меня он настолько сильный, что проснувшись, я ничего не видела. Сижу, не знаю просто, куда себя деть».

Бывшая жена Гуфа едва сдерживала слезы отчаяния. «Хочу плакать, но понимаю, что у меня еще больше будет отек, и я вообще ничего не буду видеть. Да, я знаю, что дура. Можете мне лишний раз не напоминать. Думала, что все будет проще, но забыла, что у меня ужасный организм, который реагирует гиперболезненно», — говорила она дрожащим голосом.





Напомним, что у звезды уже был неудачный опыт в экспериментах с внешностью. После увеличения бюста Айзе пришлось перенести еще ряд операций по восстановлению формы груди. Оказалось, что у теледивы сильная реакция на импланты.

К слову, результаты новой операции телеведущей поначалу нравились. Она хвасталась поклонникам, что наконец-то сможет забыть про инъекции ботокса. «Я конечно, лютый извращенец, но это все будет намного ниже. Не так высоко будут брови», — делилась эмоциями Анохина.

Певица также опубликовала снимок, на котором она положила голову на плечо таинственного ухажера. Говорят, что после расставания со вторым мужем звезда закрутила романс с Олегом Майми. Парочка уже демонстрировала теплые чувства друг к другу. И продолжает интриговать поклонников намеками на романтические отношения.

Фото: Instagram