"Академик Черский" вошел в зону строительства "Северного потока-2"

Алексей Вольцев

Способное достроить "Северный поток-2" судно "Академик Черский" вошло в зону строительства газопровода, следует из данных порталов по отслеживанию морских судов Marine Traffic и Vesselfinder.

Так, трубоукладчик прошел пролив Эресунн, войдя в Балтийское море, по дну которого проходит недостроенный газопровод. Конечной точкой маршрута судна отмечен город Калининград, в который оно должен прибыть 3 мая.

В Балтийском море "Академика Черского" встречает буксир Балтийского флота ВМФ России.

Газпром флот". Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года отмечал, что российская сторона рассматривает судно в качестве возможного варианта для завершения строительства газопровода, однако на подготовку потребуется некоторое время.

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в реализации "Северного потока-2". Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, практически сразу заявила о приостановке работы.

В конце апреля радио Sputnik сообщило, что трубоукладчик "Академик Черский" взял курс на Балтийское море.