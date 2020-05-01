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"Академик Черский" вошел в зону строительства "Северного потока-2"

"Академик Черский" вошел в зону строительства "Северного потока-2"
Способное достроить "Северный поток-2" судно "Академик Черский" вошло в зону строительства газопровода, следует из данных порталов по отслеживанию морских судов Marine Traffic и Vesselfinder.

Так, трубоукладчик прошел пролив Эресунн, войдя в Балтийское море, по дну которого проходит недостроенный газопровод. Конечной точкой маршрута судна отмечен город Калининград, в который оно должен прибыть 3 мая.

В Балтийском море "Академика Черского" встречает буксир Балтийского флота ВМФ России.


Газпром флот". Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года отмечал, что российская сторона рассматривает судно в качестве возможного варианта для завершения строительства газопровода, однако на подготовку потребуется некоторое время.

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в реализации "Северного потока-2". Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, практически сразу заявила о приостановке работы.

В конце апреля радио Sputnik сообщило, что трубоукладчик "Академик Черский" взял курс на Балтийское море.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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