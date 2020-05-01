Американские ученые спрогнозировали окончание пандемии через 2 года

Вадим Карасев

Пандемия коронавируса может затянуться еще на 2 года, и ситуацию удастся взять под контроль, только когда две трети населения планеты выработают иммунитет к COVID-19. Такой прогноз сделали в центре по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты.

"Предупреждения о рисках, поступающие от официальных лиц, указывают на подход, согласно которому пандемия скоро не кончится, а населению нужно быть готовым к возможным периодическим вспышкам заболевания в течение следующих двух лет", — говорится в исследовании.

Риск затягивания глобальной эпидемии связан в первую очередь с ключевой особенностью контагиозности вируса: самая заразная фаза COVID-19 зачастую выпадает на инкубационный период, когда у носителя нет симптомов болезни и практически невозможно определить, что он болен. Именно это условие стало причиной большинства пандемий в современной истории, указали исследователи. По их мнению, в случае худшего сценария вспышки COVID-19 продолжатся и после 2022 года.

В общей сложности в мире зарегистрировано 3,25 млн случаев заражения коронавирусом, 114 тысяч из них - в России. Свыше миллиона пациентов излечились, 233 тысячи скончались. Ранее стало известно, что власти Китая не пригласили представителей ВОЗ участвовать в расследовании происхождения вируса.

