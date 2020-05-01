Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Ана де Армас отпраздновала день рождения с Беном Аффлеком и поделилась серией праздничных фото

Ана де Армас отпраздновала день рождения с Беном Аффлеком и поделилась серией праздничных фото

Ана де Армас отпраздновала день рождения с Беном Аффлеком и поделилась серией праздничных фото

30 апреля актрисе Ане де Армас — новой "девушке Бонда" — исполнилось 32 года. День рождения звезда отметила вместе с новым бойфрендом — 47-летним Беном Аффлеком, с которым она встречается с февраля этого года.

Актриса поделилась в инстаграме серий праздничных фотографий, поблагодарив поклонников за поздравления и рассказав, как прошел этот день. Судя по фото, великолепно: на снимках именинница просто лучится счастьем.



Поскольку большую вечеринку в Лос-Анджелесе сейчас из-за пандемии коронавируса не устроить, в день рождения пришлось импровизировать: Ана и Бен отправились заниматься хайкингом. Поход растянулся на несколько часов, и в финале актрису ждал сюрприз — праздничный ланч и шоколадный торт.


Веселье продолжилось дома, украшенному к празднику множеством воздушных шаров: Бен устроил для любимой романтический ужин, для которого именинница уже переоделась из походных джинсов в черное мини-платье. Ну а потом пара любовалась закатом.

Огромное спасибо всем за поздравления! Поднимаю тост за следующий великолепный год!

— написала актриса в инстаграме.


Прошедший год действительно был удачным для звезды: она не только делала успехи в карьере (в прокат вышел фильм "Достать ножи", полным ходом шли съемки нового фильма о Джеймсе Бонде), но и нашла новую любовь. С Беном кубино-испанская звезда познакомилась на съемках фильма "Глубокая вода" (Deep Water). Рабочие отношения очень быстро переросли в роман, но поначалу звезды скрывали его. Тайное стало явным, когда папарации засняли пару на отдыхе в Коста-Рике: чувств влюбленные там не прятали.

После этого Бен и Ана перестали скрывать отношения, и сейчас они — одни из самых частых героев карантинных папарационных хроник: репортеры видят их ежедневно во время прогулок с собаками, из которых Ана устраивает настоящие фэшн-шоу. Самоизоляцию пара проводит вместе в доме у Аффлека — по словам инсайдеров, влюбленные очень счастливы.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Сергей Жигунов подтвердил расставание с женой
Сергей Жигунов подтвердил расставание с женой
Американские ученые спрогнозировали окончание пандемии через 2 года
Американские ученые спрогнозировали окончание пандемии через 2 года
Медведев: правительство поставлено в сложную ситуацию из-за COVID-19
Медведев: правительство поставлено в сложную ситуацию из-за COVID-19
В ЛНР заявили о шести обстрелах в Донбассе за неделю со стороны ВСУ
В ЛНР заявили о шести обстрелах в Донбассе за неделю со стороны ВСУ
Иран осудил Германию: Ждите последствий после шага против «Хизбаллы»
Иран осудил Германию: Ждите последствий после шага против «Хизбаллы»
В США назвали пропажу Ким Чен Ына необычной и приготовились ко всему
В США назвали пропажу Ким Чен Ына необычной и приготовились ко всему
Назван возраст новых заразившихся коронавирусом в Москве
Назван возраст новых заразившихся коронавирусом в Москве
Ана де Армас отпраздновала день рождения с Беном Аффлеком и поделилась серией праздничных фото
Ана де Армас отпраздновала день рождения с Беном Аффлеком и
"Академик Черский" вошел в зону строительства "Северного потока-2"
"Академик Черский" вошел в зону строительства "Северного потока-2"
Медведев хочет заняться защитой трудовых прав людей
Медведев хочет заняться защитой трудовых прав людей
Полнолуние в мае 2020 года
Полнолуние в мае 2020 года
Лера Кудрявцева подала в суд на оскорблявшего ее продюсера «Ласкового мая»
Лера Кудрявцева подала в суд на оскорблявшего ее продюсера «Ласкового

Топ на сегодня

ЕР примет участие в подготовке плана по восстановлению доходов россиян
ЕР примет участие в подготовке плана по восстановлению доходов россиян
Лукашенко разрешил строить нефтепровод для нефти из Украины и Польши
Лукашенко разрешил строить нефтепровод для нефти из Украины и Польши
Евреев массово приравняли к нацистам и сравнили с коронавирусом
Евреев массово приравняли к нацистам и сравнили с коронавирусом
Сбербанк направил более трех миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом
Сбербанк направил более трех миллиардов рублей на борьбу с
Настю Ивлееву раскритиковали за высказывание о дружбе: "С парнями мне нравится дружить гораздо больше, чем с девочками"
Настю Ивлееву раскритиковали за высказывание о дружбе: "С парнями мне

Еще по теме

Гвинет Пелтроу без макияжа и с растрепанными волосами отпраздновала 44-й день рождения
Паулина Андреева поделилась архивным снимком в день своего рождения
Гвинет Пэлтроу показала, как в бикини отдыхает на пляже (фото)
День рождения Деда Мороза 18 ноября 2017 года: анимационные поздравления