Ана де Армас отпраздновала день рождения с Беном Аффлеком и поделилась серией праздничных фото

Вадим Карасев

30 апреля актрисе Ане де Армас — новой "девушке Бонда" — исполнилось 32 года. День рождения звезда отметила вместе с новым бойфрендом — 47-летним Беном Аффлеком, с которым она встречается с февраля этого года.

Актриса поделилась в инстаграме серий праздничных фотографий, поблагодарив поклонников за поздравления и рассказав, как прошел этот день. Судя по фото, великолепно: на снимках именинница просто лучится счастьем.









Поскольку большую вечеринку в Лос-Анджелесе сейчас из-за пандемии коронавируса не устроить, в день рождения пришлось импровизировать: Ана и Бен отправились заниматься хайкингом. Поход растянулся на несколько часов, и в финале актрису ждал сюрприз — праздничный ланч и шоколадный торт.





Веселье продолжилось дома, украшенному к празднику множеством воздушных шаров: Бен устроил для любимой романтический ужин, для которого именинница уже переоделась из походных джинсов в черное мини-платье. Ну а потом пара любовалась закатом.

Огромное спасибо всем за поздравления! Поднимаю тост за следующий великолепный год!

— написала актриса в инстаграме.





Прошедший год действительно был удачным для звезды: она не только делала успехи в карьере (в прокат вышел фильм "Достать ножи", полным ходом шли съемки нового фильма о Джеймсе Бонде), но и нашла новую любовь. С Беном кубино-испанская звезда познакомилась на съемках фильма "Глубокая вода" (Deep Water). Рабочие отношения очень быстро переросли в роман, но поначалу звезды скрывали его. Тайное стало явным, когда папарации засняли пару на отдыхе в Коста-Рике: чувств влюбленные там не прятали.

После этого Бен и Ана перестали скрывать отношения, и сейчас они — одни из самых частых героев карантинных папарационных хроник: репортеры видят их ежедневно во время прогулок с собаками, из которых Ана устраивает настоящие фэшн-шоу. Самоизоляцию пара проводит вместе в доме у Аффлека — по словам инсайдеров, влюбленные очень счастливы.



