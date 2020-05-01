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Астролог сделал прогнозы на май, кому этот месяц принесет перемены

Астролог сделал прогнозы на май, кому этот месяц принесет перемены

Обычно последний месяц весны является временем перемен и преобразования. Но в этом году ограничительные меры помешать этому, вызывая в людях внутренний конфликт. Условия ограничений вызывают двоякие чувства. Прогноз на май сделал ректор Русской астрологической школы, астролог Михаил Бородачев.

Он отметил, что несмотря на то, что у людей в это время много сил, проявлять их нет возможности из-за ограничений. Из-за этого люди выплескивают свои внутренние протесты и волнения на окружающих и власти. Бородачев рекомендует избыток энергии направлять на созидание, последний месяц весны будет этому способствовать.

1 мая считается временем подъема. Но в 2020 году в этот день Солнце находится в конфликте с Сатурном, поэтому возникнут сложные ситуации. С одной стороны - иди вперед, а с другой - стой на месте. Что же делать? Людям, у которых есть свой огород, можно вложить туда всю свою энергию. А вот жителям "каменных джунглей" придется туго. Возникнут внутренние переживания и конфликты, но стоит помнить, что все пройдет.

А вот людям, которые живут у моря, будет легче всего. Ограничительный период им поможет преодолеть умиротворение через природу.

Астролог уверен, что даже в квартире красота внешнего мира достижима, надо только научится ее ценить. Сегодняшняя трудная ситуация сделает нас мудрее, мы научимся ценить малое, то, что рядом с нами, не сожалея о большом, которое от нас убегает. В этом смысле пандемия оказывается помощником.

Он добавил, что во второй половине мая начинается внутреннее преобразование человека. Но будет необходимо хорошо поработать, чтобы достигнуть успеха. Не стоит сидеть и ждать, так вы теряете время и энергию. Именно сейчас стоит сосредоточиться на внутреннем состоянии и понять, что вы представляете для самого себя, пишет РИА Новости.

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По материалам: u-f.ru

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