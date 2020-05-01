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Бабкину выписали из больницы

Бабкину выписали из больницыНадежда БабкинаКадр: @ngbabkina

Народную артистку России Надежду Бабкину выписали из больницы. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.

В настоящее время певица уже находится дома. «Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания», — рассказала Бабкина, поблагодарив медперсонал за лечение.

6 апреля артистка попала в больницу. Она провела несколько дней в искусственной коме. Ее представитель заявлял, что у Бабкиной не обнаружили COVID-19, однако источники ряда СМИ со ссылкой на информатора в больнице утверждают, что у звезды двухсторонняя пневмония, вызванная коронавирусом.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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