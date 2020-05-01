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Байден отверг обвинения бывшей сотрудницы в изнасиловании

Байден отверг обвинения бывшей сотрудницы в изнасиловании
Бывший вице-президент США и нынешний кандидат в президенты от Демократической партии Джон Байден отверг обвинения бывшей сотрудницы Тары Рид в изнасиловании 27 лет назад и заявил, что это неправда.

"Нет, это неправда. Я однозначно заявляю, что такого никогда не было", - заявил Байден в эфире телеканала MSNBC.

Ранее экс-сотрудница Джо Байдена Тара Рид написала на него жалобу в полицию Вашингтона, обвинив его в сексуальных домогательствах. Обвинитель Тара Рид утверждает, что Байден домогался ее в 1993 году, когда еще работал сенатором. По ее словам, инцидент произошел в коридоре сената США, где Байден положил руку под юбку предполагаемой жертве и совершил действия сексуального характера.


Впервые Рид выступила со своим обвинением против Байдена в конце прошлого месяца. В ответ команда Байдена назвала обвинения ложными.

# В мире
По материалам: ria.ru

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