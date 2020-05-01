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Белоусов приступил к исполнению обязанностей премьер-министра РФ

Белоусов приступил к исполнению обязанностей премьер-министра РФ
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов приступил к исполнению обязанностей премьер-министра РФ, указ подписал президент России Владимир Путин.

В четверг вечером радио Sputnik сообщило, что глава правительства Михаил Мишустин объявил, что заразился коронавирусом.

В целях обеспечения непрерывного функционирования органов государственной власти, … постановляю: 1. Установить, что исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. осуществляется Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р.", – говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля.


Указ вступил в силу со дня подписания.

# Политика
По материалам: ria.ru

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