Белоусов приступил к исполнению обязанностей премьер-министра РФ

Лидия Мартынова

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов приступил к исполнению обязанностей премьер-министра РФ, указ подписал президент России Владимир Путин.

В четверг вечером радио Sputnik сообщило, что глава правительства Михаил Мишустин объявил, что заразился коронавирусом.

В целях обеспечения непрерывного функционирования органов государственной власти, … постановляю: 1. Установить, что исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. осуществляется Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р.", – говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Указ вступил в силу со дня подписания.