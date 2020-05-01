Без Москвы не получится. Сенатор предрек налаживание отношений ЕС с РФ
"Выжить Европе по многим вопросам без России не получится. Это будет невозможно. К сожалению, европейские политики про это не говорят, хотя и думают об этом. … Но в ближайшее время Европе придется к этим разговорам возвращаться. Европе придется искать способы выстраивания хороших взаимоотношений с Россией", – пояснил Франц Клинцевич.
Накануне представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором отметил, что пандемия коронавируса дает возможность для активного сотрудничества Евросоюза и России. Он также подчеркнул, что для изменения отношений ЕС необходим прогресс в урегулировании конфликта на территории Украины, передает РБК.
сообщило, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о невыполнении Украиной Минских договоренностей.