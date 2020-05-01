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Без Москвы не получится. Сенатор предрек налаживание отношений ЕС с РФ

Без Москвы не получится. Сенатор предрек налаживание отношений ЕС с РФ
В ближайшее время Евросоюзу придется выстраивать хорошие взаимоотношения с РФ, поскольку ситуация из-за пандемии будет очень тяжелая, и без российской помощи ЕС не обойтись, заявил ФАН член Совета Федерации, сенатор Франц Клинцевич.


"Выжить Европе по многим вопросам без России не получится. Это будет невозможно. К сожалению, европейские политики про это не говорят, хотя и думают об этом. … Но в ближайшее время Европе придется к этим разговорам возвращаться. Европе придется искать способы выстраивания хороших взаимоотношений с Россией", – пояснил Франц Клинцевич.

Накануне представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором отметил, что пандемия коронавируса дает возможность для активного сотрудничества Евросоюза и России. Он также подчеркнул, что для изменения отношений ЕС необходим прогресс в урегулировании конфликта на территории Украины, передает РБК.


сообщило, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о невыполнении Украиной Минских договоренностей.
# Политика
По материалам: ria.ru

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