Билл Гейтс, чипизация и польза имбиря: шесть самых популярных теорий заговора о коронавирусе

Вадим Карасев

Коронавирус уже несколько месяцев остается темой номер один во всем мире. Возникший в Китае COVID-19 не только изменил жизнь, пожалуй, каждого человека на нашей планете, но и умудрился расколоть общество. В то время как одни охотно верят в его естественное происхождение, другие уверены, что этот вирус появился не случайно, а был специально разработан в секретных лабораториях, а третьи и вовсе отрицают его существование, он продолжает уносить жизни сотен тысяч людей во всем мире. За несколько месяцев с начала распространения вируса появилось большое число теорий заговоров, которые одним кажутся безумными, а другим — вполне правдоподобными. Рассказываем о самых популярных.

1. 5G способствует распространению коронавируса

Теория: пятое поколение мобильной связи может способствовать распространению коронавируса. Приверженцы этой теории полагают, что 5G наносит огромный вред человеческому иммунитету. Они считают, что радиоволны могут вызвать рак и даже передавать вирус. Аргументируют они это тем, что в Ухане, который считается прародителем вируса, в конце прошлого года как раз тестировали запуск 5G.Популярно это мнение и среди знаменитостей — так, такой теории придерживается знаменитый актер Вуди Харрельсон. А жителям Великобритании эта теория и вовсе показалось такой убедительной, что они даже стали поджигать сотовые вышки 5G по всей стране.





Правда: никаких научных доказательств того, что радиоволны могут передавать вирус, нет.

Общественные организации здравоохранения, такие как Центр по контролю и профилактике заболеваний, свидетельствуют, что вирус главным образом распространяется между людьми, которые находятся в тесном контакте друг с другом, воздушно-капельным путем. 5G — это спектр электромагнитных волн, а не капель. Хотя вирусы могут выживать в течение некоторого времени вне своего носителя, обычно этот период длится недолго (согласно исследованиям, коронавирус может выживать на поверхностях из нержавеющей стали или пластика до 72 часов). Доказательств того, что радиоволны могут передавать вирус, а также того, что башни 5G могут поддерживать его в течение какого-либо значительного периода времени, нет. Что касается того, действительно ли 5G негативно воздействует на человеческий иммунитет, то, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, "на сегодняшний день после многочисленных проведенных исследований не была установлена связь воздействия беспроводных технологий на здоровье человека".

2. Билл Гейтс создал коронавирус, чтобы продавать вакцины и чипировать людей

Теория: Билл Гейтс хочет взять под контроль все человечество.

Последователи это теории полагают, что, когда в итоге будет придумана вакцина против коронавируса, Билл Гейтс и его соратники воспользуются возможностью ввести цифровые чипы в тела всех людей, тем самым взяв их под полный контроль. К примеру, известный российский теннисист Марат Сафин так и говорит, что "людей готовят к чипизации".





Правда: В далеком 2015 году, выступая на конференции TED, сооснователь Microsoft Билл Гейтс говорил о некоем вирусе как о главной угрозе для человечества. Еще тогда он призывал начать активно готовиться к эпидемии (жаль, что его не послушали).

Впрочем, это "пророчество" больше похоже на совпадение, так как до сих пор извлечь никакую выгоду из пандемии Гейтсу не удалось, — более того, пока он только продолжает раскошеливаться. Сейчас их с женой Мелиндой фонд активно финансирует исследовательский центр, который работает совместно с ВОЗ над созданием вакцины. На борьбу с пандемией супруги уже пожертвовали 250 миллионов долларов.

Мелинда и Билл Гейтс

3. Коронавирус — это биологическое оружие, созданное в медицинских лабораториях

Теория: коронавирус — это результат безумного эксперимента ученых.

Согласно опросу американского исследовательского центра Пью, 23% американцев считают, что вирус был специально создан в лаборатории, 6% полагают, что его создали случайно.

Правда: наука свидетельствует, что коронавирус — это результат вполне себе естественного природного отбора.В научной статье, опубликованной в журнале Nature, исследователи проанализировали структуру коронавируса, чтобы получить представление, как он мог эволюционировать и действительно ли он был создан человеком. Во-первых, они изучили способность вируса связываться с ферментом АПФ2, который находится в легких, сердце и других органах. Несмотря на то что коронавирус хорошо связывается с AПФ2, исследователи отметили, что это "взаимодействие не является идеальным". Не вдаваясь в другие научные и медицинские подробности, скажем, что это позволило ученым сделать вывод, что COVID-19 не является результатом "целенаправленных манипуляций".



Исследователи также отметили, что, если бы люди создали коронавирус, они бы использовали один из предыдущих совместимых с человеком коронавирусов в качестве основы, однако генетические данные указывают на то, что COVID-19 не был получен "из какой-либо ранее использованной вирусной основы". Они полагают, что этот коронавирус адаптировался, перейдя от животных (таких как летучие мыши или ящеры) к людям.



4. Коронавирус на самом деле не так уж и страшен

Теория: коронавирус не опаснее обычного ОРВИ.

Когда коронавирус только стал распространяться по миру, серьезно к нему мало кто отнесся (вероятно, если бы все было иначе, пандемию можно было бы остановить) — говорили, что это заболевание не страшнее гриппа (даже сам Дональд Трамп сравнил его с этим вирусом и не закрывал границы США до последнего), а в качестве доказательства приводили статистику, мол, ежегодно от гриппа или пневмонии умирает куда больше людей.

Правда: все оказалось гораздо серьезнее, чем мы думали.

Безусловно, между коронавирусом и гриппом есть сходство. У них обоих схожие симптомы и способы распространения. Но стоит отметить несколько причин, по которым коронавирус куда опаснее. Во-первых, то, что мы называем гриппом, на самом деле представляет собой множество различных штаммов вирусов, в то время как коронавирус — это всего лишь один вирус, который способен нанести огромный ущерб здоровью. Во-вторых, базовое репродуктивное число коронавируса составляет от 2 до 2,5, а это означает, что каждый человек — переносчик вируса будет заражать от 2 до 2,5 людей, в то время как базовое репродуктивное число сезонного гриппа равно примерно 1,3. И в-третьих, несмотря на то что от гриппа действительно умирает большое количество людей каждый год, у него гораздо более низкий уровень смертности, нежели у коронавируса. Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, заявил, что смертность от коронавируса в 10 раз выше, чем от гриппа.

5. Витамин C, отбеливатель и имбирь способствуют выздоровлению от коронавируса

Теория: вирус можно вылечить самостоятельно при помощи всем хорошо известных товаров и продуктов.

Несмотря на то что вакцина от коронавируса появится еще, судя о всему, еще не скоро, некоторые люди убеждены, что она, в общем-то, не так уж и нужна, ведь коронавирус можно вылечить довольно легко: достаточно употреблять в пищу витамин C или имбирь (как раз после таких фейковых сообщений в нашей стране цены на него взлетели в десятки раз).

Совсем отчаянные предлагают даже принимать отбеливатель (автором этой идеи стал Дональд Трамп, который заявил, что это чистящее средство убивает коронавирус за несколько минут).

Правда: побороть коронавирус помогут только лекарственные препараты и терапия.

Витамин C и имбирь действительно очень полезны и способствуют укреплению иммунитета, однако употребление их в пищу не обезопасит вас от заражения коронавирусом и не вылечит, если вы им уже заразились. Что касается отбеливателя, то он отлично подойдет для дезинфекции бытовых поверхностей, но никак не для приема внутрь.

6. Коронавирус придумали военные США

Теория: официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь предположил, что вирус запустила американская армия, указав на то, что американские военные присутствовали на Всемирных военных играх в Ухане (где началась пандемия) в октябре.





Правда: Все факты указывают на Ухань как на источник вспышки коронавируса, однако Китай впервые сообщил о случаях заболевания 31 декабря. Что касается солдат, участвовавших во Всемирных военных играх, то Пентагон сообщил, что "с октября никаких болезней у американских военнослужащих не было". Можно предположить, что, учитывая ранние неудачи в попытках преуменьшить и пресечь распространение информации о вирусе, китайское правительство теперь стремится всеми силами переключить с себя внимание на другие страны в попытке восстановить свой имидж.