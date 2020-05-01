Бьюти-дайджест: от программы по прокачке мозгов и тела до онлайн-школы красоты

Вадим Карасев

Британская модель Фран Саммерс стала новым лицом Burberry, Тина Канделаки запускает свою "школу красоты", Политехнический музей представил программу Brain&fitness, а бренд Kiehl's передал средства личной гигиены сотрудникам Филатовской больницы в Москве. О чем еще говорили на этой неделе в мире бьюти — читайте в нашем материале.

Британская модель Фран Саммерс стала новым амбассадором Burberry

20-летняя Фран Саммерс стала новым лицом парфюмерии и макияжа бренда Burberry. У юной звезды давние отношения с маркой, она участвовала в каждом показе модного дома, начиная с первой коллекции креативного директора Риккардо Тиши.

Первые фото из новой рекламной кампании с моделью мы сможем увидеть уже осенью этого года.

Инструкция: как отличить подделку Foreo

На рынке стали появляться десятки, а теперь уже сотни разновидностей аналогов и подделок щеток Foreo различных форм и цветов. Осенью 2019 года в Шанхае марке впервые удалось выиграть судебное дело против "фейков" и получить компенсационную выплату за нарушения прав интеллектуальной собственности.

Увы, качество подделок далеко не всегда отвечает требованиям. Поэтому оригинальность девайсов — не просто вопрос имиджа, это вопрос безопасности (материалы неизвестного происхождения могут вызывать сильную аллергическую реакцию).





Ниже мы собрали рекомендации, как отличить флагманскую щетку-бестселлер Luna 3 от того, что продается на Aliexpress.

1. После покупки все девайсы марки нужно подключить к официальному приложению Foreo For You или зарегистрировать на официальном сайте www.foreo.com. А вот подделку зарегистрировать там не получится.

2. На всех оригинальных продуктах марки есть подтвержденный серийный номер, указанный как на самом девайсе, так и на упаковке.

3. Щетки для лица на 100% водонепроницаемые (ее можно брать с собой в душ, бассейн или в сауну) и имеют двухлетнюю гарантию.

4. Наконец, оригинальную щетку можно отличить внешне: лицевая сторона оснащена ультрагигиеничными силиконовыми щетинками для бережного очищения кожи, а задняя — рельефной поверхностью для антивозрастного массажа. Подделки можно легко распознать по таким параметрам, как неаккуратный, небрежный дизайн, жесткий силикон и химический запах.





Продукцию бренда можно купить в 11 магазинах и онлайн-сети "Рив Гош", во всех магазинах и онлайн-сети "Золотое Яблоко", на сайте Lamoda.ru или непосредственно на официальном сайте Foreo.

Прокачать тело и мозг: Политехнический музей запустил программу Brain&fitness

Один из крупнейших научно-технических музеев страны и мира Политехнический музей и одна из старейших в России фитнес-сетей World Class объявили о запуске совместного онлайн-проекта Brain&Fitness. Теперь на карантине можно одновременно прокачать и тело, и мозг.





Кураторы Политеха подготовили интересную лекционную программу, посвященную физиологии человека. За знаниями идти никуда не нужно — лекции будет транслироваться в социальных сетях и на сайте сети World Class. В свою очередь, фитнес-эксперты подобрали несколько серий базовых спортивных упражнений, которые приведут тело в форму.

Среди событий проекта лекция о том, как меняются представления о здоровье, практическое занятие "Как стать спокойным как удав", мастер-класс, посвященный тому, как поднять самому себе настроение, и другие полезные всем навыки.

Первая лекция "Почему спортсмены стали выше прыгать и быстрее бегать?" была записана физиологом Москомспорта Викторией Драугелите. Она рассказала о последних разработках для тренировок спортсменов, о преимуществах синтетического покрытия беговой дорожки, а также выяснила, как ткань костюма позволяет пловцам ускориться и чем велосипеды 50 лет назад отличались от современных.





Тренировки и лекции, комплексы упражнений и практические научные занятия для детей — все это доступно на YouTube-канале Политеха, а также в его соцсетях.





Бренд Kiehl's передал средства личной гигиены сотрудникам Филатовской больницы в Москве

Российское подразделение бренда Kiehl's передало средства личной гигиены в Филатовскую больницу в Москве (Городская клиническая больница № 15 им. О. М. Филатова), которая в данный момент занимается приемом и лечением пациентов с коронавирусной инфекцией.





Kiehl's понимает, как тяжело сейчас приходится людям на передовой борьбы с COVID-19, и благодарит медиков за их неоценимый вклад в разрешение этой непростой ситуации. Сотрудники медицинских учреждений, принимающих больных новым коронавирусом, ежедневно проводят персональную дезинфекцию после контакта с больными, и Kiehl's Россия, как бренд с экспертизой в уходе за кожей, помогает облегчить последствия частого воздействия антисептических средств, — отметили представители марки.

Марка направила в ГКБ № 15 персональные наборы ухода для женщин и мужчин-медиков, а также очищающие и увлажняющие средства из своей линии ухода за телом. Инициатива прошла при поддержке благотворительного фонда "Русь".

Тины Канделаки открывает "Школу красоты"

Эта виртуальная площадка @tkeducation.ru в инстаграме станет местом встречи мастеров и докторов, которые работают с Тиной Канделаки лично, и независимых экспертов — визажистов, фитнес-тренеров, психологов и трихологов.

Для ухода нет возрастных ограничений. Этот принцип мы уже реализовали в продуктах Ansaligy, которые рекомендованы с 20 лет и эффективны в борьбе со старением в 45, а теперь продолжим свою образовательную деятельность уже в "Школе красоты", — рассказывает Тина.

Самоизоляция сильно изменила наши будни и бьюти-рутину, поэтому первой темой прямого эфира была выбрана инструкция по маникюру в домашних условиях, а в первом трехдневном марафоне эксперты будут обучать "студенток" технике самомассажа. Он пройдет с 4 по 6 мая под руководством главного врача спа-клиники "В Копернике" и эксперта Ansaligy Ольги Манихиной.





Ольга Манихина

Полную программу курса можно найти на сайте, стоимость курса 800 рублей.



