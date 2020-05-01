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Boeing разместил облигации на $25 миллиардов

Boeing разместил облигации на $25 миллиардов
Концерн Boeing не будет прибегать к финансовой помощи правительства США, поскольку получил 25 миллиардов долларов в результате размещения облигаций.

Boeing, как и другие представители авиационной отрасли, пострадал от ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом. Ранее концерн столкнулся с миллиардными убытками из-за приостановки в 2019 году полетов лайнера Boeing 737 Max после двух авиакатастроф, в которых винили программное обеспечение и недостаточное обучение пилотов новой технике.

"Мы не планируем искать дополнительные ресурсы на финансовых рынках или прибегать к предложениям правительства США в настоящее время", - говорится в заявлении. Отмечается, что облигации были размещены семью траншами со сроками погашения от трех до 40 лет.

Ранее власти США приняли пакет поддержки экономики на 2,2 триллиона долларов, где в том числе были предусмотрены средства на поддержку крупных производителей. Президент Дональд Трамп не раз выражал готовность помочь Boeing, называя ее "величайшей компанией" и отмечая, что она пострадала сразу в результате скандала вокруг модели 737 MAX и из-за экономического спада.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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