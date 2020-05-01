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Боня поддержала Тодоренко и поразмышляла о притягивающих насилие женщинах

Боня поддержала Тодоренко и поразмышляла о притягивающих насилие женщинах@victoriabonya

Телеведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте поддержала коллегу Регину Тодоренко и поразмышляла о притягивающих насилие женщинах.

«Не первый раз замечаю, что люди набрасываются как стадо гиен на того, кто оступается и даже признает свою вину! А где же наша человечность?» — возмутилась знаменитость. Она пояснила, что не знакома с Тодоренко близко, но считает ее добрым человеком. По ее словам, каждый имеет право на ошибку.

Боня также заступилась за мужа ведущей — певца Влада Топалова, который резко реагировал на критику в социальных сетях, отвечая комментаторам матом. «Он защищает свою любимую женщину, и его можно понять», — отметила блогерша.

Она заявила, что с пониманием относится к пострадавшим от домашнего насилия, которых возмутили слова Тодоренко: «Я прекрасно понимаю боль многих женщин. Прекрасно понимаю, что может быть их это действительно коснулось, и это было ужасно перекручивать те события, которые были в их жизни, но хуже всего нести роль жертвы. Здесь очень важный и тонкий момент, ребят: если что-то в жизни происходит, значит, мы это притягиваем в нашу жизнь».

По мнению Бони, некоторые женщины провоцируют мужчин. «Иногда женщины ведут себя так, что ты думаешь: "Боже, как он это терпит?"» — сказала она.

Скандал с Тодоренко начался после ее интервью Peopletalk на YouTube. Ведущая посчитала, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. Позднее она извинилась за свои слова.

Пользователи сети затравили Тодоренко за это высказывание, посчитав, что ей нельзя обвинять жертв. Журнал Glamour вскоре лишил Тодоренко звания «Женщина года».

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По материалам: lenta.ru

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