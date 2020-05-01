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Брюс Уиллис пропустил день рождения дочери из-за самоизоляции с Деми Мур

Брюс Уиллис пропустил день рождения дочери из-за самоизоляции с Деми Мур
Американский актер Брюс Уиллис пропустил день рождения дочери Мейбел Рей, которой недавно исполнилось восемь лет, так как находится на карантине с бывшей женой Деми Мур в другом месте, сообщает Mirror.

По информации издания, из-за строгих правил самоизоляции, он, скорее всего, пропустит и шестой день рождения Эвелин (5 мая) — второй дочери, которую Уиллис воспитывает с женой Эммой Хемминг.

Ранее Скаут, средняя дочь Уиллиса и Мур объяснила, что ее мачеха с младшими сестрами не смогла к ним приехать, так как одна из них "нашла в парке иголку от шприца, попыталась засунуть ее в ботинок и поранила ногу". Хемминг пришлось остаться в Лос-Анджелесе, чтобы дождаться результатов анализа.


О том, что голливудский актер проводит время с бывшей женой и их взрослыми дочерьми стало известно в начале апреля. Тогда Талула (младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур) разместила в инстаграме фотографию с семейной фотосессии в одинаковых пижамах.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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