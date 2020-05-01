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Бытовая эзотерика: 9 предметов, которые нельзя хранить в кухне

Бытовая эзотерика: 9 предметов, которые нельзя хранить в кухне

Кухня считается сакральным местом, в котором важно поддерживать порядок и уют. В прежние времена к этой части дома относились с особым трепетом и старались избавляться от вещей, которые несут тяжелую энергетику бедности и неудач.

Эксперты в области эзотерики точно знают о том, какие вещи не стоит хранить в доме, а что может нанести существенный вред домочадцам, если будет храниться на кухне. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться со списком предметов, от которых лучше избавиться, чтобы в доме не было места ничему, что мешает процветанию и препятствует проникновению в жилище позитивной энергетики.


1. Битая посуда. Сколы, трещины, отбитые ручки на чашках несут в себе тройную опасность. Хранясь на кухне, они препятствуют появлению в жизни позитивных моментов, а также становятся реальной угрозой: велика вероятность не только порезаться об острые края, но и получить отравление из-за скопившихся в микротрещинах микробов.

2. Бутылки. Пустые емкости, которые никак не используются и лишь занимают место, буквально притягивают неприятности. Тем, кто не хочет лишиться финансового благополучия, стоит помнить одно простое правило: никаких пустых бутылок на столе. Пару нужных емкостей можно отправить в шкаф, засыпав в них предварительно немного соли. Она нейтрализует неприятные запахи, а также не позволит деньгам утекать из дома.

3. Испорченные продукты. На кухне не место залежам круп, в которых могут завестись насекомые, а также большому количеству овощей и фруктов, с небольшим сроком хранения. Важно регулярно перебирать продукты питания, чтобы убедиться в том, что они не испорчены. Плесень и другие неприятности на еде могут стать причиной не только отравления, но и навлечь беды на членов семьи.

4. Грязная посуда. Оставлять на обеденном столе или в раковине посуду — к неприятностям. Грязное обязательно моют, чтобы избежать гнева со стороны домового, а также не лишать себя благополучия и процветания.


5. Испорченная бытовая техника и утварь. Сломанный блендер, ненужный половник и прочие вещи, которые лежат на кухне, занимая место, способствуют накоплению пыли и грязи. От них нужно избавляться, чтобы освободить место для важных и нужных вещей, а также не привлекать неприятности в дом.

6. Ненужные подарки. Милая статуэтка или прихватка могут стать источником проблем из-за наложенных на них порчи или проклятия. Такие предметы стоит убирать из жилища. Также не стоит хранить на кухне ничего, что вызывает раздражения. Настроение при готовке должно быть прекрасным, иначе хозяйки рискуют передать свой негатив всем членам семьи и получить множество скандалов и конфликтов.

7. Часы. Безусловно, часы — необходимая вещь на кухне, однако если они перестали ходить и служат лишь украшением. От них лучше избавиться, починив или заменив на новые. Остановившееся время не сулит ничего хорошего никому из членов семьи, привлекая неизбежные беды.

8. Средства для уборки. На кухне часто хранят веники и тряпки, предназначенные для наведения чистоты, однако не все знают, что грязные и старые предметы притягивают нищету и неприятности. Любая вещь должна выглядеть опрятно и заменяться, если пришла в негодность.

9. Сухие цветы. Украшать кухню, да и дом в целом, погибшими растениями — плохая затея. Высохшие цветы не несут положительной энергетики, и от них лучше избавиться. Заменить их можно на веточки полыни, которые отлично справляются с защитой дома от нечистых сил и негатива.

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По материалам: dailyhoro.ru

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