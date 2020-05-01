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Центробанк отменил комиссии за переводы до 100 тысяч рублей

Центробанк отменил комиссии за переводы до 100 тысяч рублей

Тема: Какие законы вступают в силу


С 1 мая при переводах по Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч рублей в месяц с россиян перестанут взимать комиссию. Соответствующее заявление накануне сделал Центральный банк России.

Речь идёт о переводах средств между своими счетами, а также между счетами банков-участников СБП по номеру телефона без участия дебетовых карт. Сегодня к этой системе подключено 55 банков, в том числе крупнейшие кредитные организации, кроме Сбербанка.

Если сумма переводов за месяц превысит отметку 100 тысяч рублей, то комиссия составит минимум 0,5 процентов, но не более 1500 рублей.

Такая мера предусмотрена, чтобы поддержать россиян во время эпидемии коронавируса, отмечали в Центробанке.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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