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Цены на нефть растут после вступления в силу новой сделки ОПЕК+

Цены на нефть растут после вступления в силу новой сделки ОПЕК+
Мировые цены на нефть начали рост 1 мая, в день вступления в силу новой сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По данным на 7.13 мск июньские фьючерсы на марку WTI дорожали на 3,93%, до 19,58 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на североморскую смесь Brent росли на 1,66%, до 26,93 доллара за баррель.

Новое соглашение ОПЕК+ вступило в силу 1 мая. В мае-июне производство должно снизиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.


сообщило мнение экспертов на темпы сокращения нефтедобычи странами-участницами сделки ОПЕК+.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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