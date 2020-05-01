Цены на нефть снова перешли к росту

Лидия Мартынова

Мировые цены на нефть растут в пятницу, после того, как ранее днём они сменили было повышательную динамику на уход в минус, марка WTI дорожает уже более чем на 6% и снова торгуется выше 20 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.05 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают на 6,37%, до 20,04 доллара за баррель. При этом утром показатель достигал 20,45 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт при этом на 1,4%, до 26,85 доллара за баррель.