Число умерших после заражения коронавирусом во Франции достигло 24594

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Количество жертв коронавируса во Франции достигло по положению на вечер пятницы 24594 человек. Об этом рассказал в Министерстве здравоохранения генеральный директор главного управления здравоохранения страны Жером Саломон, пишет ТАСС.

«Число погибших от COVID-19 составило в стране 24594 человек. При этом оно увеличилось за сутки на 218 человек», — сказал медик. По его словам, в больницах умерли за время эпидемии 15369 человек, а в домах престарелых — 9225 постояльцев.

Число больных, помещенных в реанимацию, составляет на настоящее время 3878 человек. «При этом оно впервые оказалось во Франции ниже отметки в 4 тыс. человек», — подчеркнул Саломон. За минувшие сутки при этом в реанимации освободилась 141 койка.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.