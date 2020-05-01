Число вылечившихся от коронавируса на Кубани достигает 25%

Вадим Карасев

Министерство здравоохранения Краснодарского края сообщило о том, что число выздоровевших пациентов с коронавирусом нового типа в регионе составляет 25%. Это один из самых высоких показателей по России, подчеркивает оперативный штаб Краснодарского края.

Общее число заболевших коронавирусом на Кубани, по данным на 1 мая, достигло 1083 человек. 277 вылечились, из них 33 - дети. Столь высокие результаты в борьбе с коронавирусом нового типа - заслуга медиков и принятых в регионе ответных мер по противодействию распространению смертельно опасной инфекции, подчеркивают в краевом Минздраве.

Специалисты ведомства также отмечают, что на сегодняшний день региону удалось избежать резкого всплеска заболевания коронавирусом. Ситуация мониторится и находится под контролем. Но в Минздраве обратили внимание на важную деталь, которая позволит Кубани выйти из опасного периода как можно раньше - это сознательность местного населения.

Карантин в Краснодарском крае продлен до 11 мая включительно.

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