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Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 35 тысяч человек

Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 35 тысяч человек
Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки выросло почти на 2 тысячи человек и составляет 35 043, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, лечение проходят 25 007 человек. Выздоровели после коронавируса 8888 человека (+564 за сутки), погибли 1147 (+73).

Накануне сообщалось о 33 050 заболевших, днем ранее - о 31 332.


Махараштра в центре страны, где зафиксированы 10 498 случаев заражения (+583 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел самый западный штат Индии Гуджарат - 4395 случая (+313), далее следует столичная территория Дели с 3515 зараженными (+74).

Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил продлить режим изоляции в стране до 3 мая. Этот режим действует с 25 марта. Ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

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