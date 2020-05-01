Число заразившихся Covid-19 выросло в мире за месяц в три раза — 3,2 млн

Влада Некрасова

За прошедший месяц число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось с 1 млн до 3,2 млн человек, но темп заражения снижается. В начале апреля количество росло на 200% в неделю, а сейчас — только на 21,5%.

Количество жертв коронавируса за апрель возросло почти в шесть раз — с 50 тыс. до почти 300 тыс. Но растет и число выздоровевших — в начале месяца их было 200 тыс., теперь уже более 1 млн.

На данный момент вирус обнаружен уже в 173 странах, в прошлом месяце их было 164. Прибавились, в частности, Таджикистан, Йемен и ряд островных государств.

Соединенные Штаты по-прежнему находятся на первом месте, в стране подтверждено более 1 млн случаев заражения. Далее следуют Испания (230 тыс., рост почти в четыре раза за месяц) и Италия, где 203 тыс. инфицированных (рост в 2,5 раза). Китай, который в начале апреля занимал четвертое место (84,5 тыс.), теперь не входит даже в десятку.

На четвертом месте — Великобритания, где уже более 171 тыс. подтвержденных случаев. Франция с 169 тыс. теперь пятая, за ней следует Германия (161 тыс.).

Уровень смертности от коронавирусной инфекции в мире составляет примерно 7,12%, на прошлой неделе он был около 7%, месяц назад — 5%. Если в начале апреля умер каждый 20-й заразившийся, то теперь — уже каждый 14-й.

В лидерах по числу умерших третью неделю подряд остаются США (60,1 тыс.). В Италии, долгое время занимавшей первое место, этот показатель вдвое меньше (27,7 тыс.). На третье место по числу летальных исходов поднялась Великобритания (26,8 тыс.). В Испании и Франции умерли примерно 24,8 тыс. и 24,3 тыс. пациентов с коронавирусом.

Самые низкие показатели смертности среди стран с наибольшим числом инфицированных — в России (1%), Турции (2,6%), Германии (4%).

Стремительно выросло в апреле число выздоровевших: с 200 тыс. до более 1 млн человек. Помимо Китая, где выписаны около 94% пациентов, в лидерах по этому показателю оказались Иран и Германия (соответственно 79% и 78%).