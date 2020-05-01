Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Число заразившихся Covid-19 выросло в мире за месяц в три раза — 3,2 млн

Число заразившихся Covid-19 выросло в мире за месяц в три раза — 3,2 млн

Число заразившихся Covid-19 выросло в мире за месяц в три раза — 3,2 млн

За прошедший месяц число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось с 1 млн до 3,2 млн человек, но темп заражения снижается. В начале апреля количество росло на 200% в неделю, а сейчас — только на 21,5%.

Количество жертв коронавируса за апрель возросло почти в шесть раз — с 50 тыс. до почти 300 тыс. Но растет и число выздоровевших — в начале месяца их было 200 тыс., теперь уже более 1 млн.

На данный момент вирус обнаружен уже в 173 странах, в прошлом месяце их было 164. Прибавились, в частности, Таджикистан, Йемен и ряд островных государств.

Соединенные Штаты по-прежнему находятся на первом месте, в стране подтверждено более 1 млн случаев заражения. Далее следуют Испания (230 тыс., рост почти в четыре раза за месяц) и Италия, где 203 тыс. инфицированных (рост в 2,5 раза). Китай, который в начале апреля занимал четвертое место (84,5 тыс.), теперь не входит даже в десятку.

На четвертом месте — Великобритания, где уже более 171 тыс. подтвержденных случаев. Франция с 169 тыс. теперь пятая, за ней следует Германия (161 тыс.).

Уровень смертности от коронавирусной инфекции в мире составляет примерно 7,12%, на прошлой неделе он был около 7%, месяц назад — 5%. Если в начале апреля умер каждый 20-й заразившийся, то теперь — уже каждый 14-й.

В лидерах по числу умерших третью неделю подряд остаются США (60,1 тыс.). В Италии, долгое время занимавшей первое место, этот показатель вдвое меньше (27,7 тыс.). На третье место по числу летальных исходов поднялась Великобритания (26,8 тыс.). В Испании и Франции умерли примерно 24,8 тыс. и 24,3 тыс. пациентов с коронавирусом.

Самые низкие показатели смертности среди стран с наибольшим числом инфицированных — в России (1%), Турции (2,6%), Германии (4%).

Стремительно выросло в апреле число выздоровевших: с 200 тыс. до более 1 млн человек. Помимо Китая, где выписаны около 94% пациентов, в лидерах по этому показателю оказались Иран и Германия (соответственно 79% и 78%).

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Министр юстиции Бельгии запутался в способах надеть медицинскую маску
Министр юстиции Бельгии запутался в способах надеть медицинскую маску
Звездный Первомай. Королева красит забор, муж Бабкиной работает на участке
Звездный Первомай. Королева красит забор, муж Бабкиной работает на
Цены на нефть снова перешли к росту
Цены на нефть снова перешли к росту
Посол США назвала заявления про лабораторию Лугара «безответственностью»
Посол США назвала заявления про лабораторию Лугара
Медведев предупредил о популизме при использовании темы изменения ТК
Медведев предупредил о популизме при использовании темы изменения ТК
Токаев рассказал о внимании к союзническим отношениям с Россией
Токаев рассказал о внимании к союзническим отношениям с Россией
Число заразившихся Covid-19 выросло в мире за месяц в три раза — 3,2 млн
Число заразившихся Covid-19 выросло в мире за месяц в три раза — 3,2
Бывший депутат Госдумы задержан в Испании
Бывший депутат Госдумы задержан в Испании
66-летний Андрей Макаревич женился в четвертый раз
66-летний Андрей Макаревич женился в четвертый раз
Боня поддержала Тодоренко и поразмышляла о притягивающих насилие женщинах
Боня поддержала Тодоренко и поразмышляла о притягивающих насилие
Путин потребовал от правительства включиться в новую реальность
Путин потребовал от правительства включиться в новую реальность
Лунный день сегодня 1 мая 2020 года
Лунный день сегодня 1 мая 2020 года

Топ на сегодня

Лукашенко разрешил строить нефтепровод для нефти из Украины и Польши
Лукашенко разрешил строить нефтепровод для нефти из Украины и Польши
Собянин назвал условие для продления проездных
Собянин назвал условие для продления проездных
Польше предрекли авторитарное будущее
Польше предрекли авторитарное будущее
Что-то другое. В Киеве уточнили будущий "функционал" Саакашвили
Что-то другое. В Киеве уточнили будущий "функционал" Саакашвили
"Нас это беспокоит": США предлагают РФ сотрудничество в борьбе с ИГ*
"Нас это беспокоит": США предлагают РФ сотрудничество в борьбе с ИГ*

Еще по теме

Число жертв коронавируса в мире перевалило за 150 тысяч
Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 658
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,6 миллионов человек
Почти 120 тыс. человек умерли из-за коронавируса