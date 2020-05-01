Число жертв коронавируса во Франции выросло за сутки на 218 человек

Анастасия Иванова

Число жертв коронавируса во Франции составляет почти 24,6 тысячи человек, прирост за сутки составил 218 человек, заявил в ходе брифинга в пятницу глава Генеральной дирекции здравоохранения (DGS) страны Жером Саломон.

"Общее число умерших с первого марта составляет 24 594. В больницах умерли 15 369 человек, в социальных и медико-социальных учреждениях - 9225", - сказал Саломон.

По данным на пятницу, во Франции выявлено 130 185 случаев заболевания COVID-19, прирост за последние сутки составил 604 человека. Накануне сообщалось о 24 376 умерших и 129 581 инфицированных.

Число госпитализированных с коронавирусом продолжает снижаться, сейчас в больницах находятся 25 887 пациентов. Снижается и число тех, кому требуется лечение в реанимации: если в четверг таких было 4019 человек, то в пятницу - 3878.