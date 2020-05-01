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Число жертв коронавируса во Франции выросло за сутки на 218 человек

Число жертв коронавируса во Франции выросло за сутки на 218 человек
Число жертв коронавируса во Франции составляет почти 24,6 тысячи человек, прирост за сутки составил 218 человек, заявил в ходе брифинга в пятницу глава Генеральной дирекции здравоохранения (DGS) страны Жером Саломон.

"Общее число умерших с первого марта составляет 24 594. В больницах умерли 15 369 человек, в социальных и медико-социальных учреждениях - 9225", - сказал Саломон.

По данным на пятницу, во Франции выявлено 130 185 случаев заболевания COVID-19, прирост за последние сутки составил 604 человека. Накануне сообщалось о 24 376 умерших и 129 581 инфицированных.


Число госпитализированных с коронавирусом продолжает снижаться, сейчас в больницах находятся 25 887 пациентов. Снижается и число тех, кому требуется лечение в реанимации: если в четверг таких было 4019 человек, то в пятницу - 3878.

# В мире
По материалам: ria.ru

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