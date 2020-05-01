Что нужно успеть в мае: советы для Знаков Зодиака

Вадим Карасев

Май — один из самых ярких месяцев года. Это время является расцветом позитивной энергии, переходным моментом между весной и летом. Астрологи расскажут вам о том, что нужно успеть сделать, пока на календаре пятый месяц года.

Май прекрасно подходит для специальных упражнений, практик и медитаций, которые помогают открывать чакры. Это очень важно для многих из нас, поскольку зимой чакры закрываются из-за недостатка позитива, холодной погоды и прочих проблем. В мае нужно успеть очистить свой разум от всего негативного. Это первостепенная задача для всех Знаков.

Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец

Это очень яркие и амбициозные личности, которые стремятся к тому, чтобы выглядеть всегда лучше остальных, быть на шаг впереди своих недоброжелателей и соперников. Им в мае необходимо заняться преображением — внутренним и внешним.

Овнам эксперты советуют очистить разум от страхов и неуверенности. Возможно, что в начале весны было много проблем на работе и в личных делах, но в мае этого случиться не должно. Необходимо побороть лень и прокрастинацию.

Львам астрологи рекомендуют начать майское обновление с покупки новой одежды. В этом месяце желательно успеть одеться с иголочки, наладить свой внутренний мир. Все это поможет Львам быть более популярными у противоположного пола.

Стрельцам необходимо успеть в мае спланировать дела на лето. В этом месяце астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не зацикливаться на прошлом. Также Стрельцам в мае нужно успеть завести полезные знакомства.

Стихия Земли: Телец, Дева, Козерог

Этим людям мае стоит фокусироваться на делах, которые наиболее важны и которые уже нет возможности откладывать на потом. Чем больше таких дел они смогут решить, тем удачливее они станут летом.

Тельцам стоит заняться раздачей долгов, завершением проектов на работе и в бизнесе. Также астрологи советуют успеть совершить все самые важные покупки, так как финансовая удача будет постоянно рядом.

Девам стоит заняться обустройством дома. Все, чего от них требуют планеты и звезды в этот период — сделать перестановку мебели и уборку, выбросить все лишнее и навести порядок в личных вещах, на рабочем месте.

Козероги — предприимчивые и максимально предусмотрительные люди. В мае им нужно успеть разобраться с самыми назойливыми проблемами, чтобы войти в летний период с чистой душой и спокойствием.

Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Люди стихии Воздуха — это те, кто дарит всем остальным позитив, добро и яркие эмоции. С ними не соскучишься, но в мае у них тоже есть свои задачи и цели, которые необходимо воплотить в жизнь.

Близнецам астрологи советуют в последний день весны всегда избавляться от всего лишнего. Это касается не только хлама, но и людей, которые дарят лишь негатив. Также в мае желательно успеть навестить дальних родственников.

Весам в мае нужно укреплять связь со своей стихией посредством получения новых ярких эмоций. Возможно, привнести больше позитива в их жизнь им поможет покупка новой мебели, смена обстановки.

Водолеям стоит набраться сил и успеть как следует отдохнуть в мае. В это время представителям данного Знака нужно как можно чаще посвящать себя релаксации и духовным поискам, размышлениям на тему будущего.

Стихия Воды: Рак, Скорпион, Рыбы

Люди стихии Воды могут быть названы самыми таинственными и неординарными в плане энергетики. В мае с ними происходят очень важные изменения, которые несут в себе очень важный подтекст.

Ракам необходимо успеть наладить свою личную жизнь, решить проблемы со второй половинкой. Всем одиноким Ракам до начала лета стоит хотя бы познакомиться с тем, кто может претендовать на титул спутника жизни.

Скорпионам нужно успеть залатать дыры в семейном и личном бюджете. Также май прекрасно подходит для поисков новых источников дохода. В это время Скорпионы расцветают и обретают удачу.

У Рыб задача не самая простая — в мае им нужно суметь победить скептицизм и неуверенность в себе, которые были сформированы зимой и в начале весны. Это очень важно, так как от этого будут зависеть успехи летом.