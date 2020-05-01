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Что смотреть онлайн 1 мая. Расписание трансляций

Что смотреть онлайн 1 мая. Расписание трансляций
Начать отмечать Праздник весны и труда можно с прекрасной постановки Метрополитен-оперы по триллеру Хичкока. Днем самое время для экскурсии в Русском музее или “Лебединого озера” Пермского театра оперы и балета. Из вечерних показов стоит посмотреть “Муху” в Александринке или концерт Александра Иванова и группы “Рондо”. О других развлечениях этой пятницы в онлайн-формате, — в материале РИА Новости.

Утро

С 02:30 (1 мая) до 01:30 (2 мая) Метрополитен-опера открывает доступ к постановке “Марни” по мотивам одноименного триллера Хичкока. Историю английской мошенницы режиссер Майкл Майер успешно перенес на сцену.


приглашает посмотреть запись постановки “Теремок”.

В 11:00 Владимирский областной театр кукол начнет показ семейного спектакля “Морозко”.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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