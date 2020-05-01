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Дебаты Захаровой и Навального сорвались

Дебаты Захаровой и Навального сорвалисьМария ЗахароваФото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Дебаты официального представителя МИД России Марии Захаровой и блогера Алексея Навального сорвались. Об этом сообщил автор YouTube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров в Facebook.

«Утром между сторонами возникли разногласия о необходимости модерации, и поскольку договориться им не удалось, я как приглашенная сторона выхожу из этой истории и больше в ней никак не участвую», — уточнил он.

Позже Пивоваров написал, что вечером 30 апреля ему позвонила юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, предложив модерировать онлайн-встречу Захаровой и Навального. Затем с ним связалась Захарова для обсуждения возможных тем дебатов. Однако утром 1 мая дипломат заявила, что отказывается от встречи с какой-либо модерацией.

Захарова в своем Facebook-аккаунте подтвердила срыв дебатов и пояснила, что «Навальный не захотел» ни по телефону разговаривать, ни в эфире. «Условия начали выставлять: об этом говорить можно, об этом не говорить. Время начали выставлять: 2 минуты на то, 2 минуты на это. Трус ты, Навальный, конченый», — написала представитель МИД в Facebook.

30 апреля Мария Захарова вызвала Навального на дебаты. Поводом послужила программа блогера на YouTube, в которой он обсуждал интервью дипломата с журналистом Михаилом Зыгарем. В нем Захарова рассказывала, что в детстве она понимала, что богатые люди занимаются неким делом и путешествуют на самолетах, а остальные ни на что не претендуют.

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По материалам: lenta.ru

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