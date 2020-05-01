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Дед Настасьи Шубской скончался от коронавируса

Дед Настасьи Шубской скончался от коронавируса
Настасья Шубская как и все сейчас находится на карантине и соблюдает все меры, чтобы не заразиться коронавирусом. Она предупреждала остальных членов семьи, что нужно внимательнее относиться к здоровью, однако, это не уберегло ее деда от COVID-19.

Настасья Шубская уже несколько лет проживает в США, ведь ее супруг Александр Овечкин, играет за хоккейную команду «Вашингтон Кэпитлаз». Дочь Веры Глаголевой не теряет связь с родственниками и постоянно находится с ними в контакте и сегодня ей стало известно, что из-за коронавируса скончался ее дед, Векслер Юлий Ефимович.

Жена Овечкина до последнего надеялась, что все обойдется, ведь, несмотря на почтенный возраст, он имел отменное здоровье. Но все усилия врачей оказались тщетными перед осложнениями, которые вызвал COVID-19.

«Сегодня, от нас ушел мой дедушка. В свой 91 год, за исключением потерянного зрения, он был бодр телом и духом, имел яснейший ум и невероятную энергию! И тут этот злосчастный короновирус, организм просто не справился», — поделилась с подписчиками Настасья.

Шубская также добавила, что дедушка очень хотел дождаться еще одного правнука, ведь она сейчас находится в положении и вскоре должна родить второго ребенка, но не успел. О дате и месте похороны жена Овечкина пока не сообщила.

Напомним, три года назад Анастасия потеряла мать — актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием. Советской артистке был 61 год.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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