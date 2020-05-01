Дед Настасьи Шубской скончался от коронавируса
Настасья Шубская уже несколько лет проживает в США, ведь ее супруг Александр Овечкин, играет за хоккейную команду «Вашингтон Кэпитлаз». Дочь Веры Глаголевой не теряет связь с родственниками и постоянно находится с ними в контакте и сегодня ей стало известно, что из-за коронавируса скончался ее дед, Векслер Юлий Ефимович.
Жена Овечкина до последнего надеялась, что все обойдется, ведь, несмотря на почтенный возраст, он имел отменное здоровье. Но все усилия врачей оказались тщетными перед осложнениями, которые вызвал COVID-19.
Шубская также добавила, что дедушка очень хотел дождаться еще одного правнука, ведь она сейчас находится в положении и вскоре должна родить второго ребенка, но не успел. О дате и месте похороны жена Овечкина пока не сообщила.
Напомним, три года назад Анастасия потеряла мать — актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием. Советской артистке был 61 год.
Фото: Instagram