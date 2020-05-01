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Доктор Мясников призвал провести майские праздники дома ради стариков и больных

Доктор Мясников призвал провести майские праздники дома ради стариков и больныхАлександр МясниковФото: @drmyasnikov.ru

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», призвал россиян остаться дома во время майских праздников ради стариков и больных. Видеообращение медика опубликовано в его Instagram-аккаунте.

По его словам, россияне обладают генетическим кодом народа-победителя, который поможет пережить пандемию.

«У нас генетический код народа-победителя. Мы никогда не бросали слабых и беззащитных. Сегодня COVID-19 в основном косит стариков и больных. То есть слабых и беззащитных. Давайте ради них досидим, столько уж терпели. Давайте, осталось недолго», — сказал Мясников.

Также он заявил, что в случае несоблюдения карантина, режим самоизоляции может быть продлен.

«Давайте вести себя разумно, потому что если завтра мы начудим, то [прибавится] плюс пять дней инкубационного периода, как раз под День Победы будет вспышка заболевания», — добавил медик.

Ранее Мясников предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя. Он отметил, что ситуация с коронавирусом поможет миру лучше подготовиться к новой эпидемии, а также подчеркнул, что самое опасное место сейчас — больница, где выше всего вероятность заразиться.

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По материалам: lenta.ru

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