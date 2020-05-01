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Дружинник рассказал о реакции россиян на наказания за нарушение карантина

Дружинник рассказал о реакции россиян на наказания за нарушение карантина

Командир общественной организации "Добровольная народная дружина городского округа Самара" Иван Андрианов рассказал Ruposters о работе в период распространения коронавируса.

"У нас дружина городская порядка 500 человек. Началась наша работа 7 лет назад уже. Вместе с полицией патрулируем город, мы помогаем иногда задерживать, становимся свидетелями. Постоянно случаи происходят, когда требуется вызывать "скорую помощь". Но сейчас во время карантина еще и памятки раздаем в городе, проводим профилактические беседы, предупреждаем людей", - поделился Андрианов.

По словам командира дружины, граждане по-разному реагируют на них: "есть которые понимают, есть которые устали".

"Иногда осознает человек свое нарушение - это одна ситуация психологическая. Другая - когда человек не понимает, что он нарушает и считает, что он прав. Некоторые могут нарушать специально", - добавил он.

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По материалам: uposters.ru

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