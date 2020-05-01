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Джиджи Хадид впервые рассказала о своей беременности

Джиджи Хадид впервые рассказала о своей беременности

После волны слухов о беременности 25-летней Джиджи Хадид появились и первые официальные подтверждения этой информации. Сначала мать модели Иоланда Хадид сообщила о переменах в жизни дочери, а теперь и сама Джиджи рассказала, как они с бойфрендом Зейном Маликом готовятся к рождению ребенка.


Зейн Майлик и Джиджи Хадид

Модель стала приглашенной гостьей переехавшего в онлайн шоу Джимми Фэллона (The Tonight Show), где и поделилась радостными новостями с публикой. Так, когда ведущий поздравил Джиджи с беременностью и спросил, как обстоят дела, она не стала уходить от ответа:

Спасибо за поздравления! Конечно, мы бы хотели сами решить, когда рассказывать всем о беременности, но все равно очень рады и благодарны всем за поздравления и поддержку. Для нас это событие ни в коем случае не стало какой-то плохой новостью — мы очень счастливы.


Фэллон посоветовал будущей маме беречь себя и сосредоточиться на на беременности, не отвлекаясь на тревожные новости вокруг:

Я стараюсь. Хорошо, что в такие времена, как сейчас, у меня есть безопасное место и я могу быть дома вместе с семьей,

— отметила модель.

Джиджи также рассказала, как прошел ее день рождения 23 апреля, вскоре после которого и стало известно о беременности звезды:

Утром семья принесла мне множество бейглов, даже торт был в виде бейгла. Это было круто, ведь бейглы — это моя страсть. Не знаю, гормоны это или стресс от карантина, но я плакала каждые пять минут.



Зейн Майлик и Джиджи Хадид

День рождения Джиджи встречала дома с многочисленными родственниками и бойфрендом, 27-летним певцом Зейном Маликом. С ним модель вместе с 2015 года: за это время пара сходилась и расходилась несколько раз. Однако, по словам инсайдеров, Джиджи давно мечтала о ребенке от любимого. В последних интервью Хадид размышляла о возможности создать семью:

Я становлюсь старше... Однажды я создам семью — не думаю, что всю жизнь буду работать моделью. Мне нравится это, но, может быть, однажды я стану домохозяйкой, кто знает?

— говорила она в интервью iD magazine.


Пока же Джиджи и Зейн наслаждаются новым этапом в отношениях и готовятся к рождению ребенка — первого для обоих. По слухам, у пары будет девочка, модель сейчас на 20-й неделе беременности.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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