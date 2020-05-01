"Ерунда". В Кремле отреагировали на слухи о "невозвращении" Мишустина

Влада Некрасова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически опроверг предположения ряда СМИ о том, что глава кабмина Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться к работе.

"Это ерунда", – сказал Песков в беседе с РИА Новости.

Накануне вечером радио Sputnik сообщило, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом и самоизолировался, согласно правилам.

подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы кабмина.

Как сообщает телеканал "360", после этого некоторые СМИ высказали предположение, что Мишустин может не вернуться в кресло премьер-министра. Журналисты обратили внимание на то, что исполнение обязанностей главы кабинета министров было возложено на Белоусова отдельным указом.

Согласно статье 8 федерального конституционного закона о правительстве, в случае временного отсутствия премьер-министра его обязанности исполняет один из заместителей, и дополнительного указа президента не требуется.

Михаил Мишустин подчеркнул, что в сложившихся условиях кабмин продолжит активно работать, а сам он останется на связи с главой государства и министрами, сообщало радио Sputnik.