Глава Миссии ООН: Правосудие за гибель людей в Одессе пока не свершилось

Лидия Мартынова

За гибель людей в Одессе в мае 2014 года никто до сих пор не ответил. Об этом сегодня, 1 мая, заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, сообщает пресс-центр миссии.

«2 мая отмечается шестая годовщина насилия в Одессе, унесшего жизни 48 человек, однако никто так и не был привлечен к ответственности за это. Семьи жертв борются за справедливость, но все эти годы правосудие остается недостижимым», — говорится в заявлении Богнер.

По словам Богнер, за минувший год прогресса в расследовании или судебных процессах не наблюдается, нет и продвижения по уголовным производствам в отношении сотрудников милиции, которые не реагировали на столкновения и беспорядки.

«Я призываю украинскую власть обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии 2 мая. Офис генерального прокурора должен обеспечить эффективное, основательное и непредвзятое расследование убийств. Председатели судов должны предоставить приоритет уголовным производствам в незавершенных делах», — подчеркнула она.

Напомним, что в Одессе 2 мая 2014 года радикалы «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) и так называемой «самообороны майдана» напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Проукраинские активисты и националисты загнали людей в здание Дома профсоюзов, где те просто пытались спрятаться. Здание было подожжено. Многие сгорели заживо, кто-то отравился дымом. По официальным данным, погибли 48 человек, еще несколько десятков получили ранения. Однако реально погибших было значительно больше — еще около двух сотен человек на Украине числятся пропавшими без вести.