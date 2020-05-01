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Глава РУСАДА: WADA вернет московской лаборатории аккредитацию не раньше чем через 8 лет

Глава РУСАДА: WADA вернет московской лаборатории аккредитацию не раньше чем через 8 лет

Аккредитация московской антидопинговой лаборатории будет восстановлена Всемирным антидопинговым агентством (WADA) не ранее чем через 8 лет, считает глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

По его словам, после приостановки работы московской лаборатории РУСАДА вынуждено направлять допинг-пробы на тестирование на рубеж.

"Наша работа ограничена, при этом мы еще и платим за все... Нам нужно восстановить лаборатории, их необходимо в нашей стране иметь три, а не одну. У нас есть на это право, однако сейчас, как я понимаю, аккредитация появится только лет через восемь. Не думаю, что будут какие-то глобальные изменения, вряд ли что-то способно ухудшить нашу репутацию. Хуже не сделаем, а вот улучшить мы можем, поэтому лично я ставлю задачу остаться только на двух Олимпиадах под этими санкциями", — цитирует Гануса ТАСС.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и сохранение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. РУСАДА с решением не согласилось, уведомление о начале спора российской стороны с WADA было направлено в Спортивный арбитраж (CAS). К спору позже в качестве третьих сторон присоединился МОК и Олимпийский комитет России.

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По материалам: uposters.ru

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