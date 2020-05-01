Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Вадим Карасев

Фото: Александр Музыченко / «Коммерсантъ»Продолжение: Обвиненный в домогательствах главред «Эха Москвы» извинился

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов ответил на обвинения бывшего пресс-секретаря Алексея Навального Анны Ведуты в домогательствах. По его словам, история, описанная журналисткой, — неправда, передает «Русская служба Би-би-си».

Венедиктов заявил, что не переходил с Ведутой никаких границ и не пытался попасть к ней домой. «Попасть домой — ну это фу», — сказал главред «Эха».

Ранее Анна Ведута рассказала, что в 2012 году Венедиктов пригласил ее на ужин в большой компании, а после окончания предложил отвезти домой ее и двух ведущих радиостанции.

В конце поездки остались Ведута, Венедиктов и водитель автомобиля. По словам журналистки, она сидела с главредом на заднем сидении машины, когда Венедиктов придвинулся к ней, обнимал и трогал за бедра. Журналистка попросила его прекратить это, однако Венедиктов, по ее словам, настоял на том, чтобы проводить ее до двери квартиры. «Перед дверью он спросил, есть ли кто-то дома, и попытался поцеловать», — описала Ведута.

Журналистка отметила, что в итоге Венедиктов услышал «"нет", хотя сильно не с первого раза».