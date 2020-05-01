Главу Минстроя госпитализировали с коронавирусом

Алексей Вольцев

Глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минстроя.

«Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи», — привела пресс-служба слова Якушева.

Исполнять обязанности главы Минстроя будет Никита Стасишин.

В пресс-службе добавили, что диагнозы у Якушева и у Волкова подтверждены результатом компьютерной топографии.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что его тест показал положительный результат на коронавирус. Он предложил на время лечения назначить и.о. премьера своего первого заместителя Андрея Белоусова.

В России, по сведениям Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169.