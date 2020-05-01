"Говорить о защите прав смешно": Facebook уличили в "тройных стандартах" по отношению к России

Вадим Карасев

Число активных пользователей американской соцсети Facebook превысило два миллиарда человек. Однако, несмотря на удобство и универсальность сервиса, с каждым месяцем растет количество пользователей, недовольных непрозрачной модерацией контента и на постоянные утечки личных данных.

Впервые правила модерации Facebook появились в свободном доступе в 2017 году. Британская газета Guardian обнаружила, что у модератора контента есть всего 10 секунд на принятие решения - оставить контент в неизменном виде, сопроводить его предупреждением или удалить.

Позже выяснилось, что "мануал Facebook не похож на четкое руководство. Он состоит из десятков разобщенных презентаций PowerPoint и электронных таблиц Excel". Причем модераторы и администрация Facebook прямо в собственных правилах указывают, что любое решение по поводу блокировки той или иной записи или бана аккаунта в конечном итоге остается на усмотрение специалиста.

Такое отношение к модерации приводит к печальным последствиям - в частности, на постсоветском пространстве модерацией занимаются откровенно русофобские ресурсы.

"Корпорация Facebook сейчас ведет информационную кампанию по снижению количества претензий к ней не только со стороны российских властей, но и общества. Это связано с двумя моментами. Первый - Facebook не переносит серверы хранения персональных данных россиян в Россию. Есть закон и Facebook его не выполняет. И штрафы за прямое нарушение закона платить не желает. При этом соцсеть выполняет все законы Евросоюза и США, а российские - нет. Хотя это вполне разумная норма - наши персональные данные должны храниться в нашей стране", - рассказал газете "Взгляд" председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Вторым фактором эксперт назвал то, что Facebook не желает открывать свое представительство в России, несмотря на большой стратегический рынок. Как заметил Малькевич, Facebook банит пользователей и организации за протесты против карантина в США, но в России действует противоположным образом.

"Те же протесты на Кавказе раскручивались через Facebook, Instagram и другие площадки корпорации. Это даже не двойные стандарты, а какие-то тройные и четверные стандарты поведения. Такие факты хорошо объясняют, почему Facebook скрывает информацию, якобы заботясь о защите прав пользователей. Но при том количестве утечек персональных данных, которые мы видим, говорить о защите прав пользователей попросту смешно", - подчеркнул представитель ОП.

Напомним, в конце прошлого года в открытом доступе оказалась личная информация 267 млн пользователей Facebook, а совсем недавно данные еще нескольких миллионов пользователей Facebook были проданы хакерами всего за $540.

Кроме того, в прошлом июле Федеральная торговая комиссия США оштрафовала Facebook на рекордные $5 млрд после очередной утечки данных миллионов пользователей. Как указывается в заявлении ведомства, компания обманывала пользователей о том, как они контролируют конфиденциальность своих данных. К тому же в феврале суд обязал Facebook выплатить штраф в размере $550 млн за тестирование программного обеспечения для распознавания лиц, запущенное без чьего-либо согласия.

Пользователи по всему миру регистрируются в Facebook и доверяют американской компании свои личные данные. Однако, судя по всему, в руководстве соцсети не особо-то заботятся о сохранности персональной информации, даже больше - используют ее в политических играх. Российские законы в Facebook игнорируют, поэтому заботу о личных данных остается проявлять самим пользователям.