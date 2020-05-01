Губернатор Подмосковья ввел в регионе «масочный режим»

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в Подмосковье «масочного режима» для снижения рисков распространения коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

«До 12 мая всем гражданам строго рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, медицинских организациях). С 12 мая «масочный режим» становится обязательным», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что данным документом «в целях обеспечения граждан масками подведомственной сети аптек поручено обеспечить их наличие, а иным аптечным сетям будет оказано содействие в приобретении масок».