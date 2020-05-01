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Хабаровчанин украл телевизор прямо во время свидания, чтобы пропить его

Хабаровчанин украл телевизор прямо во время свидания, чтобы пропить его

37-летний житель Хабаровска похитил телевизор из гостиницы прямо во время свидания. Вырученные с его продажи деньги он потратил на выпивку, сообщает портал DVnovosti.ru.

Мужчина проводил романтический вечер в Международный женский день с бывшей сожительницей. Пара ради этого сняла номер в гостинице "Империя" на имя дамы.

На следующее утро женщина после принятия душа обнаружила, что ее любовник пропал вместе с телевизором. Сбежавший мужчина оставил вместо техники провода, торчащие из стены.

Пропажу телевизора стоимостью 53 тыс. руб. персонал гостиницы обнаружил лишь после того, как постояльцы сдали номер. 

Полицейские установили личность женщины, на имя которой был снят номер, однако та стала отрицать свою причастность к преступлению. В ее пользу свидетельствовали записи камер наблюдения - мужчина действительно покинул гостиницу в одиночестве, не встретив каких-либо препятствий.

"Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабежи и мошенничество. Похищенный телевизор мужчина продал на запчасти за одну тысячу рублей, а денежные средства потратил на собственные нужды", - рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Хабаровску.

Мужчина планировал продать телевизор подороже, однако по дороге случайно уронил его, в результате чего треснул корпус, так что жулику пришлось сдать добычу на запчасти за смехотворные деньги, которые он в тот же вечер и пропил. Теперь преступнику грозит до 4 лет колонии за кражу.

Как писал NEWSTES, ранее романтичный омич ради любимой ограбил магазин, украв букет роз.

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По материалам: uposters.ru

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