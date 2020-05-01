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Хорватия и Словения договорились об открытии общей границы

Хорватия и Словения договорились об открытии общей границы

Владельцы недвижимости из Хорватии и Словении смогут посещать соседнее государство уже в мае, а туристы — в июне, сообщает «Политика».

Договор о двухэтапном открытии общей границы и оживлении туризма был заключен благодаря усилиям министра здравоохранения Словении Здравко Почивалшека и министра туризма Хорватии Гари Капелли.

Со второй половины мая границу смогут пересекать владельцы недвижимости, расположенной на территории сопредельного государства. В июне пограничные переходы откроются для остальных словенских и хорватских туристов. Договор ожидает ратификации правительствами обеих стран.

Как отмечает «Политика», граждане Словении владеют 110 тысячами объектов недвижимости и плавсредств на территории Хорватии.

В своем обращении к СМИ Здравко Почивалшек отметил, что эпидемиологическая ситуация в Словении и Хорватии позволяет обсуждать постепенное восстановление туристического потока. Контролировать пребывание граждан на территории сопредельного государства станут органы здравоохранения двух стран. Они будут заниматься составлением и выдачей специальных протоколов о переходе границы и нахождении на туристическом объекте.

Кирилл Борщев

# Политика
По материалам: eadaily.com

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