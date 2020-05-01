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Игровой автомат Aztec Gold в казино Слотор

Игровой автомат Aztec Gold в казино Слотор

Игровой автомат Aztec Gold в онлайн казино на деньги Slotor отправит вас в прошлое, во времена когда древние индейцы хранили сокровища в пирамидах. Вы сможете вломиться в эти пирамиды и забрать свои сокровища.

Игровой автомат вряд ли будет сложным в освоении для новичков, так как всё предельно легко и понятно, вы можете сами убедиться в этом, перейдя на игру https://slotor1.com/info/igrovoj-avtomat-piramida-aztec-gold на портале казино Слотор. Есть кнопка HELP, нажав которую перед вами будет описание игры и сочетания символов, LINE(+ и -) где можно увеличить или уменьшить количество линий, HOLD которая останавливает барабан, Double даёт возможность сыграть в риск-игру.

Символы автомата Aztec Gold в Слотор:

  •   Лягушка   
  • Лама   
  • Помидор   
  • Кукуруза   
  • Пума   
  • Орёл   
  • Индеец   
  • Девушка   
  • Золотая голова чудища

Так же в слоте есть Скаттер-Символ - Птица. Этот символ благодаря которому вы получите выигрыш в независимости от того где она находится. Wild-Символ - Золотая маска. Wild(Дикий) символ заменяет любые картинки на барабане, что увеличивает шанс на выпадение выигрышных комбинаций. И последний бонусный символ - Пирамида. Бонусный символ запускает бонусную игру, в которой у вас большой шанс получить большой выигрыш.

Бонусная игра в слоте Aztec Gold

Для начала вам нужно найти пирамиды, за которыми скрываются разные призы. После того как вы прошли первый этап, открывается второй где перед игроком стоят каменные блоки, за которыми скрываются ценные призы. Но в случае если вы выберете змею, то игра заканчивается.

Риск-Игра

Нажав на кнопку Double у вас откроется дополнительная риск-игра, в которой есть возможность удвоить выигрыш. В этой игре дилеру раздается одна закрытая карта, а вам четыре закрытых карты. Нужно выбрать одну из четырех карт, после чего дилер вскрывает свою карту. Если ваша карта оказалась по ценности больше чем дилера, ваш выигрыш удваивается и зачисляется на ваш счёт.

Мобильное казино

Вы можете играть на реальные деньги в казино Slotor со своих гаджетов на андроид, для этого не нужно скачивать никаких дополнительных файлов или приложений, достаточно просто зайти на сайт и перейти во вкладку "Мобильное казино", после этого у вас откроется мобильная версия сайта, где есть все доступные слоты на ваш выбор.

# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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