Индия продлила карантин: южноазиатский гигант «окрасился» в три зоны

Лидия Мартынова

Правительство Индии продлило сегодня, 1 мая, общенациональный карантинный режим, установленный в связи с распространением коронавируса Covid-19, ещё на две недели — до 17 мая. Вместе с тем власти второй по численности населения страны мира объявили о ряде исключений для определённых областей местной экономики. Об этом передаёт телеканал CNN.

Большинство поездок воздушным, железнодорожным, межгосударственным автомобильным транспортом, а также на метро по-прежнему будут запрещены. Все школы и колледжи страны остаются закрытыми вместе с театрами, торговыми центрами и местами отправления культа до 17 мая.

Министерство внутренних дел Индии разрешило передвижение людей воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом только в определённых целях. В последние несколько дней правительство Нарендры Моди организовало вывоз на родину трудовых мигрантов, студентов и туристов, в частности из арабских государств Персидского залива, где на заработках находятся десятки тысяч индийцев.

Правительство ослабило большинство ограничений в штатах (провинциях), которые власти называют «зелёными» зонами. Это территории, откуда в предыдущие три недели не поступало сообщений о новых случаях заражения Covid-19. Классификация районов по «красным», «оранжевым» или «зелёным» зонам будет оцениваться каждую неделю.

В «оранжевых» зонах разрешено ограниченное движение людей и транспортных средств. В «красных» зонах, где большинство видов деятельности было ограничено в течение последних шести недель, сохранится жёсткий карантин.

Во всех зонах разрешена промышленная деятельность, связанная с производством основных товаров, таких как фармацевтические препараты, медицинское оборудование, строительные работы, работа продуктовых магазинов и сельскохозяйственная деятельность.

МВД Индии также оставляет в силе запрет на передвижение людей с семи часов вечера до 7 часов утра по местному времени в течение продлённого срока карантинного режима во всех трёх зонах.

Согласно последним данным, в Индии подтверждено более 35 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1154 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.

Как сообщало ИА Newstes, премьер-министр Индии Нарендра Моди на прошлой неделе назвал борьбу страны с коронавирусом Covid-19 «народным движением» и призвал граждан присоединиться к правительству в этой борьбе. «Люди нашей страны ведут эту войну вместе с правительством (Индии). Мы также боремся с бедностью, — сказал Моди 26 апреля, выступая в радиоэфире. — Я горжусь тем, что все мы являемся частью этого. Все мы солдаты в этой битве».

Напомним, Индия 24 марта «закрылась» на общенациональный карантин. Режим самоизоляции затронул всё её население — более 1,3 миллиарда. Премьер Моди обратился тогда к нации с призывом добровольно принять необходимость соблюдения «народного комендантского часа». Однако призыв главы правительства многие граждане страны проигнорировали. В некоторых индийских городах произошли столкновения с участием полиции, на которую была возложена миссия обеспечения условий «народного комендантского часа».