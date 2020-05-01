Иран осудил Германию: Ждите последствий после шага против «Хизбаллы»

Лидия Мартынова

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави «решительно осудил» внесение правительством Германии в чёрный список ливанского движения «Хизбалла», предупредив Берлин о «негативных последствиях» такого шага, который «служит целям США и сионистского режима (Израиля)». Об этом сегодня, 1 мая, передаёт новостное агентство Mehr.

Как указали в иранском внешнеполитическом ведомстве, решение властей ФРГ внести ведущую организацию ливанских шиитов в список «террористических организаций» осложняет международную борьбу с реальными террористическими силами.

«Похоже, некоторые европейские страны не принимают во внимание реалии в регионе Западной Азии и уделяют внимание только целям пропагандистской машины сионистского режима и США, — заявил Мусави. — Решение правительства Германии было принято с полным неуважением к правительству и народу Ливана, поскольку „Хизбалла“ является официальной и законной частью правительства и парламента этой страны, и всегда была влиятельной партией на арене создания политической стабильности в этой стране».

«Хизбалла» пользуется массовой поддержкой в ​​Ливане и в Ближневосточном регионе, и решение правительства Германии принято против силы, которая играла и продолжает играть ключевую роль в борьбе с террористической организацией ДАИШ (запрещённое в России «Исламское государство», ИГ, ИГИЛ. — Ред.), отметили в МИД Исламской Республики.

«Поэтому правительство Германии должно нести ответственность за негативные последствия своего шага», — заключили в МИД ИРИ.

Как сообщало ИА Newstes, Министерство внутренних дел Германии накануне, 30 апреля, запретило деятельность поддерживаемого Ираном шиитского движения «Хизбалла» на своей территории, внеся его в список «террористических организаций». Полиция ФРГ провела рейды в минувший четверг на территории страны, задерживая предполагаемых активистов «Хизбаллы». Предполагается, что до 1050 человек в Германии являются частью «экстремистского крыла» ливанского движения.

Напомним, США признали «Хизбаллу» «террористической организацией» ещё в 1997 году. Некоторые арабские монархии Персидского залива во главе с Саудовской Аравией сделали это в 2016 году.