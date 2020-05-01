Испания задержала беглого депутата Госдумы РФ

Вадим Карасев

В Испании задержан бывший депутат российской Госдумы, который находился в международном розыске по линии Интерпола. Его имя не раскрывается.

Как сообщает РИА Новости, задержание проводили сотрудники гражданской гвардии Испании. Оно состоялось в небольшом муниципалитете в провинции Аликанте, где экс-политик вел роскошный образ жизни и занимался инвестированием в недвижимость.

В России бывший парламентарий обвиняется в хищении бюджетных средств, выделенных на проведение конкурса в рамках некоего проекта, который так и не был реализован. Помимо депутатской должности, указали в правоохранительных органах Испании, задержанный занимал пост председателя правительства "одного из важных регионов России".