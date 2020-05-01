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Испанские фермеры попросили Россию о помощи

Испанские фермеры попросили Россию о помощиФото: Andres Martinez Casares / Reuters

Испанские фермеры и скотоводы из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса попросили Россию о помощи. Аграрии предложили Москве возобновить экспорт испанских сельхозпродуктов. Обращение, направленное Союзом фермеров и скотоводов автономного сообщества Эстремадура послу России в Испании, опубликовано на сайте организации.

Испанские фермеры обратились к российскому послу в королевстве с просьбой уже в ближайшие месяцы возобновить поставки фруктов на российский рынок. В организации пояснили, что в 2020 году из-за отсутствия туристов в стране снижаются объемы потребления сельхозпродукции.

«Россияне вынуждены покупать фрукты худшего качества и более дорогие [чем испанские], но производители из Эстремадуры разоряются, потому что не могут продать товары. Те из нас, кто не являются политиками, понимают, что мы должны отложить в сторону прошлые распри и подписать новое торговое соглашение между ЕС и Россией во благо обеих сторон», — говорится в обращении.

В российском посольстве фермеров попросили направить соответствующее предложение партнерам по ЕС, сообщили в организации. Как пишет ТАСС, в союзе планируют обратиться к правительству Испании, чтобы то подняло вопрос на уровень Евросоюза.

Страны Запада, в том числе государства, входящие в Евросоюз, ввели санкции в отношении России в 2014 году из-за ситуации вокруг Крыма и Донбасса. В ответ российская сторона объявила продэмбарго, которое распространяется на фрукты, овощи, молочную и мясную продукцию.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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